Abdülkerim Bardakcı’dan Muslera'ya destek: “Stoper olarak en büyük suçlular biziz”

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, takım savunması ve yaşanan sıkıntılar hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Abdülkerim, basın toplantısına Bolu’da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Ardından maça dair görüşlerini paylaşan başarılı stoper, "Öne geçtik, kendi sahamızda oynuyoruz. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Hedefimiz ilk 8'e kalmak ve bunun için çok çalışıyoruz. Gol yeme sorununu çözmek adına elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA SAVUNMA ALARM VERİYOR

Savunma performansını değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, takım halinde savunma yapılması gerektiğine vurgu yaparken, öz eleştiride bulundu: "Çok kolay gol yemeye başladık. Savunma, 11 kişiyle yapılır. Elbette bizim de hatalarımız var. Çok gol yiyorsak, stoperler olarak en büyük suçlular biziz. Yapacak bir şey yok, bu durumu düzelteceğiz. Daha çok çalışarak eskisi gibi bir takım olacağız."

MUSLERA'YA DESTEK: "BU KULÜBÜN EFSANESİ"

Fernando Muslera’ya taraftarlarca gösterilen tepkilere de değinen Bardakcı, Uruguaylı kaleciye sahip çıkarak, "Muslera, bu kulübün efsanelerinden. Burada sayısız kupa ve zafer kazandı. Tepkiler illaki olacaktır. Taraftar yapıyorsa haklıdır. Taraftar, her zaman haklıdır. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muslera, çok büyük karakter. Burada yıllarını harcadı. Muslera, ligin en iyi kalecisi zaten" şeklinde konuştu.

Takımın moral durumuna da değinen Abdülkerim, her maça yüzde yüz konsantre çıktıklarını belirtti: "Bugün nasip olmadı. Ancak önümüzde bir şans daha var. Ajax ile oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanacağız ve bu maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz."