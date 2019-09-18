Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla yapacakları maçta uluslararası organizasyonlardaki kötü grafiğini değiştirmek için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, teknik adam olarak uluslararası kupalardaki kötü grafiğini tersine çevirmek istiyor.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2006-2007 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da yaşayan Abdullah Avcı, ilk sezonunda Süper Lig'e çıkardığı turuncu-lacivertli takımla önemli başarılar elde etti.



Uzun süre çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne kadar yükselen Avcı, 2014'te yeniden yapılanan ve İstanbul Başakşehir adını alan eski takımının başına geçti. Turuncu-lacivertli ekiple ligde önemli başarılar yakalayan 56 yaşındaki teknik adam, takımını ilk kez Avrupa kupalarına taşıyan isim oldu.

Ligdeki başarılı performansı ile şampiyonluk yarışında olan Avcı, Avrupa kupalarında ise istediği başarıyı yakalayamadı.

İstanbul Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Abdullah Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.



Son 4 maçta 2 galibiyet

Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında çıktığı son 4 maçta toparlandı.

Kariyerinde ilk 7 Avrupa kupası müsabakasında galibiyet yaşayamayan Avcı, bu alandaki tecrübesi arttıkça daha iyi performans sergiledi.

İlk 14 Avrupa maçında sadece 1 galibiyet gören tecrübeli teknik adam, son 4 maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.