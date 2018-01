"Oğlum baskı yapıyor ara konuş diye. Arda ve Başakşehir ile ilgili menfaatler doğrultusunda ortak karar neyse karşılıklı konuşularak karar verilir ama şu an için böyle bir şey yok"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

Turuncu-lacivertli takımın, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, Arda'nın isminin 1 haftadır kendileri ile anıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Geçen hafta itibarıyla böyle bir şey yoktu ama oğlum baskı yapıyor ara konuş diye. Arda ve Başakşehir ile ilgili menfaatler doğrultusunda ortak karar neyse karşılıklı konuşularak karar verilir ama şu an için böyle bir şey yok. Arda, Atletico'ya giderken de Barcelona'ya giderken de fikir alış-verişi yapmıştır. Böyle bir durum olursa bunu onunla oturup konuşuruz. Geçen hafta yılbaşı nedeniyle aradı yeni yılımızı kutladı, onun dışında şu anda bir gelişme yok."

Arda ile 2003 yılından bu yana diyaloglarının devam ettiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Arda ailenin büyük oğlu gibi diyeyim. Beraber büyüdüğümüz, birbirimize katkı sağladığımız önemli futbolculardan birisi. Futbola burada başlayıp, Atletico'da zirve yapıp, Barcelona gibi dünyanın en önemli kulüplerinden birinde bulunan, Türk futboluna önemli katkı sağlamış bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Arda'nın gittiği her takıma katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunun altını çizerek, "Arda büyük oyuncu, işine konsantre olduğu zaman çok önemli oyunlar çıkartabilir. Bunu her yerde kanıtladı. Geçen sene Barcelona'da da bunu kanıtladı. Öncelikle Arda Turan hakkında hayırlısı neyse o olsun." sözlerine yer verdi.



"Arda liderliğin önüne geçti"

Avcı, geçen seneden sonra bu seneyi de lider kapattıklarını ve bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Arda liderliğin önüne geçti. Geçen sene de lider kapattık, bu sene de lider kapattık. 1-1,5 senedir oynanan tüm maçlarda en fazla puan alan takımız. Oyun ve oyuncu kalitemiz gelişerek gidiyor. Bu yarışın içinde olmak istiyoruz, ikinci yarının tabii ki zorlukları var. İlk yarıdan daha az maç oynayacağız ama ben oyuncularımdan daha fazla fedakarlık isteyeceğim. Umarım çalışmalarımızın karşılığını sene sonu itibariyle alırız. Geçen sene bize deneyim oldu, bu sene bunu değerlendirmek istiyoruz."

Abdullah Avcı, "Hangi mevkilere transfer yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Saha dağılımımıza baktığınızda her mevkinin iki çok değerli oyuncusu var. Sayısal olarak çok iyiyiz. Daha iyisi olursa bunun değerlendirmesini yaparız. Daha kaliteli oyuncu olursa, gitmek isteyen olursa transferi değerlendiririz. Çalışan bir makine var, bu makine içindeki taşları doğru yerleştirmek gerekiyor." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, sakatlıkları geçen Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz hakkında ise, "Geçen bir devre Chedjou ve Egemen sakatlıkları nedeniyle görev alamadılar. Son 1 aydır takımla çalışmalara başladılar. Hazırlık maçlarında süre verip vermeyeceğimizin planlamasını yapacağız. Önemli oyuncular, umarım bize katkı sağlarlar." değerlendirmesinde bulundu.