Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Senegalli gol kralı Mbaye Diagne'yi satmak zorunda olmadıklarını, golcü futbolcunun değerini bulması durumunda satışına onay verileceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında yaptığı kampı takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Albayrak, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Transferde ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Albayrak, "Hesabımızı, kitabımızı iyi yapmamız lazım. Hocamızın raporu doğrultusunda baktığımız futbolcular var ama çok iyi düşünmemiz, hesap etmemiz lazım. Ödemelerini de düşünmemiz gerek. Kolay işler değil. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. 4-5 saatlik uykuyla geçiriyoruz. Bin kişiyle görüşüyorsun. Bazısının kulübüyle bazısının kendisiyle bazısının da menajeriyle anlaşamıyorsun." diye konuştu.

Geride kalan sezonu 30 golle tamamlayan Diagne'ye tekliflerin olduğunu vurgulayan Abdurrahim Albayrak, "Diagne'yi illaki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil. Son kararı hocamız verecek. Bizler menajerler aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Hoca gitmesine müsaade ederse biz de kendi kulübümüzün menfaatlerini düşünerek bir karar veririz." ifadelerini kullandı.



"Emre Mor'da her şey bize bağlı"

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor'un transferinde her şeyin kendilerine bağlı olduğunu kaydetti.

Emre Mor'un Türkiye'ye gelmesinin ardından İspanyol kulübünün sorun çıkardığını aktaran Albayrak, "Emre Mor olmuyor diye bir şey yok. Her şey bize bağlı. Önümüzdeki hafta çok şey olabilir. Kulübü uyanıklık yaptı. Çocuk Türkiye'ye gelir gelmez bir bedel istemeye kalktılar. Bunu açık ve net söylüyorum. Onunla Fatih hocadan başkası başa çıkamaz. Kendisi de biliyor. Bunu Emre'ye de söyledim. Her şeyin bittiğini düşündük. Kulübü de razıydı ama birdenbire bir şeyler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyoruz." diyen Abdurrahim Albayrak, "Nokta transfer yapacağız. Hocamız istediği isimleri ve öncelikli olanları söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz, alamadıklarımızda hocamız yeni isimleri söylüyor. Çalışma sistemimiz bu. Kaleci ihtiyacımız vardı, onu aldık. Seri, dünya çapında futbolcu. Babel, çok önemli bir isim. Babel transferi hocamızın bize 6 ay önce söylediği hedeflerden biriydi. Ocak ayında hoca 'Babel'i şimdiden bitirin.' dedi. O zamandan girişimlere başladık. Bunlar 1 günde olan şeyler değil." diyerek sözlerini tamamladı.