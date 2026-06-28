Acropolis Rallisi'nde yarış durduruldu! Milli sporcu Ali Türkkan kaza geçirdi

Dünyanın en prestijli ve zorlu motor sporları organizasyonlarından biri olan Acropolis Rallisi'nde mücadele eden şampiyon ikili, etap esnasında geçirdikleri şanssız kaza nedeniyle yarışa veda etmek zorunda kaldı.

ARACIN BURNU ZEMİNE ÇARPTI, ETAP BİR SÜRE DURDURULDU

Organizasyonun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ilk teknik açıklamaya göre kaza, etabın en kritik noktalarından biri olan 12. kilometredeki hızlı atlama bölümünde (jump) meydana geldi.

Sert Çarpışma: Havalandıktan sonra iniş esnasında Türkkan-Albayrak ikilisinin yarış aracının burnu, çok sert bir şekilde toprak zemine çarptı.

İlk Yardım Müdahalesi: Kazanın hemen ardından organizasyon komitesi, tam donanımlı ilk yardım ve medikal kurtarma ekiplerinin kaza kırım noktasına güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yarışı geçici bir süreliğine durdurdu.

ALİ TÜRKKAN'IN DURUMU İYİ, OYTUN ALBAYRAK HASTANEYE KALDIRILDI

Yarış severleri derin bir endişeye sevk eden kazanın ardından sporcularımızın genel sağlık durumlarına ilişkin ilk resmi bilgilendirme yapıldı. Direksiyon başındaki milli pilotumuz Ali Türkkan'ın kazadan yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumunun oldukça iyi olduğu bildirildi.

Aracın sağ koltuğunda oturan co-pilot Oytun Albayrak ise, çarpmanın etkisi ve hızı göz önünde bulundurularak, iç kanama veya olası omurga travması risklerine karşı tedbir amaçlı derhal en yakın hastaneye sevk edilerek müsabaka doktorları gözetiminde tedavi altına alındı.