Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın son maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Adana ASKİ'yi 84-67 yendi.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Ergin Sarı, Abdullah Koputan, Nazlı Çisil Güngör
Adana ASKİ: Snow 19, Şaziye İvegin Üner 5, Marina Baş 16, Nacickaite 11, Gamze Takmaz 11, Nilay Kartaltepe 5, Ceyda Sinan, Melike Bakırcıoğlu, Nazlı Bircan Gökdemir
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 13, Deniz Çolakoğlu 5, Gajic 11, Putnina 10, Hartley 30, Cado 9, Melike Tuğba Oral 6, Gülşah Gümüşay, Gülşah Duman
1. Periyot: 19-22
Devre: 33-46
3. Periyot: 52-62
Adana ASKİ: 67 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 84
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın son maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Adana ASKİ'yi 84-67 yendi.