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Adana Demirspor: 0 - Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında Keçiörengücü'yle golsüz berabere kaldı.

Adana Demirspor: 0 - Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında Keçiörengücü'yle golsüz berabere kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cemal Bingül, Hüseyin Aylak
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Tevfik Altındağ, Berk Yıldız, Sinan Kurt, Vedat Bora, Volkan Şen (Dk. 46 Carayol (Dk. 72 Levent Ayçiçek)), Aosman (Dk. 46 Gladky)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Hüsamettin Tut, Erdi Dikmen, Samet Akaydın, Abdülkadir Korkut, Burak Aydın (Dk. 87 İshak Çakmak), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Diabang (Dk. 84 Cem Ekinci), Süleyman Olgun, Kone (Dk. 76 Abdulkadir Kuzey)
Sarı kartlar: Dk. 30 Sinan Kurt, Dk. 73 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 37 Diabang, Dk. 74 Hüsamettin Tut, Dk. 85 Samet Akaydın (Keçiörengücü)

 


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #Keçiörengücü #futbol #Adana Demirspor
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