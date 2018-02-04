Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Erkan Engin, Cemal Bingül, Ahmet Şimşek
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Atakora, Tambe (Dk. 85 Mendy), Adil Demirbağ, Aires (Dk. 59 Aydın Yılmaz), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Politylo (Dk. 90+2 Savaş Yılmaz), Atabey Çiçek
Samsunspor: Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Kenan Karışık (Dk. 57 Chibuike), Göksu Türkdoğan, Ahmet Cebe, Angan (Dk. 57 Enes İslam İlkin), Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen, Ayite (Dk. 85 Oğuz Gürbulak), Samaras
Goller: Dk. 67 Tambe (Adana Demirspor), Dk. 77 Çağrı Ortakaya (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Erkam Reşmen, Dk. 34 Kenan Karışık, Dk. 53 Ayite, Dk. 90+2 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 63 Tambe, Dk. 70 Kubilay Sönmez, Dk. 84 Batuhan İşçiler, Dk. 90+3 Aydın Yılmaz (Adana Demirspor)
Adana Demirspor: 1 - Samsunspor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.