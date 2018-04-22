Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Gökhan Memişoğlu, Önder Yılmaz
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Yiğit İncedemir (Dk. 69 Aires), Kubilay Sönmez, Lalawele (Dk. 76 Mustafa Yılmaz), Tambe (Dk. 46 Atabey Çiçek), Savaş Yılmaz, Mendy
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Trtovac, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Lokman Gör, Gökhan Karadeniz (Dk. 78 Abdulkadir Özdemir), Burhan Eşer (Dk. 90 Acka), Taylan Antalyalı (Dk. 87 Metin Yüksel), Scuk, Erhan Çelenk, Mert Nobre
Goller: Dk. 9 Lokman Gör, Dk. 61 Erhan Çelenk, Dk. 67 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 47 Mendy, Dk. 54 Savaş Yılmaz (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Erhan Çelenk, Dk. 53 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 41 Savaş Yılmaz, Dk. 51 Yiğit İncedemir, Dk. 90 Erhan Kartal (Adana Demirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim