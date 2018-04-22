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Adana Demirspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Adana Demirspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Gökhan Memişoğlu, Önder Yılmaz

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Yiğit İncedemir (Dk. 69 Aires), Kubilay Sönmez, Lalawele (Dk. 76 Mustafa Yılmaz), Tambe (Dk. 46 Atabey Çiçek), Savaş Yılmaz, Mendy

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Trtovac, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Lokman Gör, Gökhan Karadeniz (Dk. 78 Abdulkadir Özdemir), Burhan Eşer (Dk. 90 Acka), Taylan Antalyalı (Dk. 87 Metin Yüksel), Scuk, Erhan Çelenk, Mert Nobre 

Goller: Dk. 9 Lokman Gör, Dk. 61 Erhan Çelenk, Dk. 67 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 47 Mendy, Dk. 54 Savaş Yılmaz  (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Erhan Çelenk, Dk. 53 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 41 Savaş Yılmaz, Dk. 51 Yiğit İncedemir, Dk. 90 Erhan Kartal (Adana Demirspor)


Kaynak: AA
Etiketler; #Adana Demirspor #futbol #Büyükşehir Belediye Erzurumspor #spor toto
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