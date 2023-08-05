Adana Demirspor başkanı Murat Sancak Cluj maçı sonrası sahaya indi! Bunu alıyoruz dedi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, galip geldikleri CFR Cluj maçı sonrası, Cluj'un stoper oyunsucusu olan Arlind Ajeti ile özel olarak ilgilendi. Başkan Sancak, daha sonra danışmanı Gökhan Göktürk'e Ajeti'yi Adana Demirspor'da görmek istediğini anlattı. Gökhan Göktürk ise ilgileneceğini söylediği öğrenildi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Y. Adana Demirspor evinde CFR Cluj'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan sonra sahaya inen Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, CFR Cluj'un defans oyuncusu Arlind Ajeti ile özel olarak ilgilendi. Bir süre Ajeti ile sohbet eden Başkan Sancak, daha sonra danışmanı Gökhan Göktürk'e Ajeti'yi Adana Demirspor'da görmek istediğini anlattı. Gökhan Göktürk ise ilgileneceğini söylediği öğrenildi.