Adana Demirspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı.



Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Hakan Kutlu ile karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırdıklarını belirtti.



Hakan Kutlu'ya şu ana kadar verdiği emek için teşekkür eden Sancak, "Biz de yönetim kurulu olarak en kısa zamanda kulübümüze uygun bir teknik direktörle anlaşma sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Süper Lig'e çıkmak için futbolcusuyla, hocasıyla, yöneticisiyle ve tabii ki cefakar, vefakar taraftarıyla bir bütün olarak azimle ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda sabırla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak imzasıyla yapılan açıklama şöyle;

Değerli Adana Demirspor camiası çıktığımız bu yolda maalesef yol kazaları olabilir. Kurumsallaşma adına attıgımız adımlar sonucunda, sportif başarılar kısa vadede istediğimiz sonuçları doğurmayabiliyor.

Keşke istediğimiz şekilde gitseydi. Gitmedi...Ne diyelim sağlık olsun... Hayırlısı olsun....

Bugün itibariyle Hakan Kutlu hocayla karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırdık.Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyor,inanıyorum ki görev alacağı takımlarda başarılı olacaktır. İnsan olarak takdir edilecek olgunlukta bir kardeşimizdir. Şu ana kadar verdikleri emek için teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcısı olsun.

Biz de yönetim kurulu olarak en kısa zamanda kulübümüze uygun bir teknik direktörle anlaşma sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Süper Lig'e çıkmak için futbolcusuyla, hocasıyla,yöneticisiyle ve tabiki cefakar, vefakar taraftarıyla bir bütün olarak azimle ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda sabırla devam edeceğiz.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Saygılarımla