Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

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Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 kaybeden Adana Demirspor, topladığı 48 puanla 4. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Kasımpaşa, topladığı 32 puanla 11. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 29. haftasındaki Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak.