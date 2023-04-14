Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Kasımpaşa, topladığı 32 puanla 11. sırada bulunuyor.