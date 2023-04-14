Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 kaybeden Adana Demirspor, topladığı 48 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Kasımpaşa, topladığı 32 puanla 11. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29. haftasındaki Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak.