Adana Demirspor Vanspor maçı canlı izle! Adana Demirspor Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig’de Adana Demirspor ile Vanspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme linkini araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…
Yayınlanma: Güncellenme:
Trendyol 1. Lig karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Vanspor, haftanın dikkat çeken mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler, maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.
Adana Demirspor – Vanspor maçı, 25 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da oynanacak. Mücadele, Bein Sports Max 1ve tabii Spor 6 kanallarından canlı yayınlanacak.
Not: S Sport, Bein Sports, Exxen gibi dijital platformlardan yayınlanan karşılaşmaları izleyebilmek için yayıncı kuruluşlara üyelik gerekebilmektedir.