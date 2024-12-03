Adana Demirspor’a ve antrenörüne ceza yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçındaki olaylar nedeniyle Adana Demirspor ve antrenörü Muhammed Türkmen’e çeşitli cezalar verdi.

MUHAMMED TÜRKMEN'E 1 MAÇ MEN

Federasyonun açıklamasına göre, Adana Demirspor Antrenörü Muhammed Türkmen, maç sırasında hakeme yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı. Ayrıca Türkmen’e 58 bin 500 lira para cezası verildi.

KULÜBE PARA CEZASI VERİLDİ

PFDK, Adana Demirspor Kulübüne taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 300 bin lira, "saha olayları" nedeniyle ise 168 bin lira olmak üzere toplam 468 bin lira para cezası verdi.

TARAFTARLARA ELEKTRONİK BİLET ENGELİ

Çirkin tezahüratta bulunan Adana Demirsporlu bazı taraftarların ise elektronik bilet kullanım hakları, bir sonraki karşılaşma için engellendi.