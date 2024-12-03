Adana Demirspor’a ve antrenörüne ceza yağdı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçındaki olaylar nedeniyle Adana Demirspor ve antrenörü Muhammed Türkmen PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK tarafından verilen cezalar belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana Demirspor’a ve antrenörüne ceza yağdı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçındaki olaylar nedeniyle Adana Demirspor ve antrenörü Muhammed Türkmen’e çeşitli cezalar verdi.

MUHAMMED TÜRKMEN'E 1 MAÇ MEN 

Federasyonun açıklamasına göre, Adana Demirspor Antrenörü Muhammed Türkmen, maç sırasında hakeme yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı. Ayrıca Türkmen’e 58 bin 500 lira para cezası verildi.

KULÜBE PARA CEZASI VERİLDİ

PFDK, Adana Demirspor Kulübüne taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 300 bin lira, "saha olayları" nedeniyle ise 168 bin lira olmak üzere toplam 468 bin lira para cezası verdi.

TARAFTARLARA ELEKTRONİK BİLET ENGELİ

Çirkin tezahüratta bulunan Adana Demirsporlu bazı taraftarların ise elektronik bilet kullanım hakları, bir sonraki karşılaşma için engellendi.

Adana Demirspor PFDK’ya sevk edildiAdana Demirspor PFDK’ya sevk edildiSpor
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Kaynak: Anadolu Ajansı

Adana Demirspor pfdk Türkiye Futbol Federasyonu
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