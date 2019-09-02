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Adana Demirspor’da transfer

Mavi-lacivertli ekip, Göztepe'den Samed Ali Kaya’yı bir yıllığına kiraladı

Adana Demirspor’da transfer

TFF 1. Lig’de Adana Demirspor, forvet Samed Ali Kaya’yı bir yıllığına kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Göztepe forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Samed Ali Kaya, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

Kaya, kendisini Adana Demirsporlu yapan imzayı kulüp üst yöneticisi Mehmet Fatih Özlük ile attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Samed Ali Kaya #Adana Demirspor #adana
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