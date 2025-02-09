Adana Demirspor'dan Galatasaray'a olay açıklama!

Adana Demirspor’un 33. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilen Galatasaray maçı sonrası Başkan Murat Sancak, yaşananlarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine ve Galatasaray cephesine yönelik eleştirilerde bulunan Sancak, özellikle Okan Buruk hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

A Spor'a göre, Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde;

"Mertens gibi oyuncuların penaltı almak için kendini yere atmaması lazım. Okan Hoca da beni konuşturmasın. Yusuf Barasi'ye küfür etme cesaretini nereden buluyor? Danimarkalı da bu yapının bir adamı. Bu yapı sadece Türkiye içinde mi var zannediyorsunuz? Bahis çetesinin her yerde adamı var. Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil. %99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu. Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı."