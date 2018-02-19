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Adanaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Perşembe günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Perşembe günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Topa sahip olma ve baskı çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Spor Toto 1. Lig #futbol #adanaspor #Adana Demirspor
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