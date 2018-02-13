Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Grandmedical Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.



Gazişehir Gaziantep ile yapılan karşılaşmada forma giyen futbolcular, idmanda minyatür kale maç oynadı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı.



Turuncu-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde dar alanda yapılan çift kale maçla günü tamamladı.



Adanaspor, Grandmedical Manisaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.