Turuncu-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Alpay Koçaklı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Alpay Koçaklı'yı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Milli Takım futbolcusu olan Alpay Koçaklı ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Açıklamada, "Genç futbolcu, transferin son gününde İstanbul'da Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ile bir araya geldi. Kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı." ifadesi yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Alpay Koçaklı da Adanaspor'da forma giymek için sabırsızlandığını belirterek, "Çok mutluyum. Adanaspor Türkiye'nin en köklü camialarından bir tanesi. Çok çalışıp burada şampiyon olmak istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese ve başta Başkanımız Bayram Akgül'e teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.