Adem Bona'lı 76ers NBA play-off'larında: Warriors bir üst tura yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-in heyecanı oynanan kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Milli basketbolcu Adem Bona'nın kadrosunda yer aldığı Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı Orlando Magic'i 109-97'lik skorla mağlup etti. Elde edilen bu galibiyetle birlikte 76ers, Doğu Konferansı play-off'larında 7. sırayı garantileyerek adını bir üst tura yazdırdı.

76ERS'TA MAXEY VE EDGECOMBE YILDIZLAŞTI, BONA SAVUNMADA DEVLEŞTİ

Ev sahibi ekip Philadelphia 76ers'ı play-off'a taşıyan hücum performanslarının başında 31 sayı üreten Tyrese Maxey geldi. VJ Edgecombe ise attığı 19 sayının yanına 11 ribaunt ekleyerek maçı tamamladı. Takımın milli oyuncusu Adem Bona, parkede kaldığı süre boyunca takımına 2 sayı, 3 ribaunt ve 3 blokluk bir katkı sağladı. Konuk ekip Orlando Magic cephesinde ise Desmond Bane'in kaydettiği 34 sayılık performans, takımının sahadan mağlup ayrılmasına engel olamadı.

Gecenin bir diğer NBA play-in mücadelesi Batı Konferansı'nda oynandı. Normal sezonu 10. sırada tamamlayan Golden State Warriors, sezonu 9. sırada bitiren Los Angeles Clippers'a konuk oldu. Mücadeleyi deplasman ekibi Warriors, 126-121 kazanarak NBA play-in turnuvasında bir üst tura çıkma başarısı gösterdi.

Warriors cephesinde Stephen Curry 35 sayı atarak takımını sırtlarken, ev sahibi Clippers'ta Bennedict Mathurin'in 23 sayısı skoru çevirmek için yeterli olmadı. Los Angeles Clippers engelini geçen Golden State Warriors, turnuvanın bir sonraki turunda Phoenix Suns ile karşı karşıya gelecek. Warriors, bu maçı da kazanması halinde Batı Konferansı'nda 8. sırayı elde edecek.