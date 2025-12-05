Ademola Lookman’da sıcak gelişme! Galatasaray rekor bonservis hazırladı
Galatasaray Atalanta'nın parlayan ismi Ademola Lookman'ı uzun süredir devam eden transfer listesinin en üst sırasına taşıdı; Sarı-Kırmızılı kulübün bu tarihi hamle için gözden çıkardığı bedel, tüm Avrupa'da yankı uyandıracak cinsten.
İspanyol medyasının önde gelen yayın organlarından Fichajes’te yer alan haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı hücum oyuncusu Lookman'ı transfer etmek amacıyla İtalya'nın Atalanta Kulübü'ne ve oyuncunun kendisine önerdiği bonservis ile maaş miktarları netlik kazandı.
Aktarılan bilgilere göre, transfer döneminde adından sıklıkla söz ettirmeyi amaçlayan İstanbul temsilcisi, Ademola Lookman'ı ilk ve en önemli hedefi olarak belirledi.
Galatasaray'ın sunduğu teklifin boyutu astronomik olarak nitelendiriliyor: Atalanta için belirlenen bonservis bedeli 50 milyon avro, futbolcuya önerilen yıllık maaş ise sezon başına 6 milyon avro.
OSIMHEN'DEN SONRA BİR TARİH DAHA YAZILACAK
Sarı-Kırmızılı ekibin, vatandaşı Osimhen’den sonra Lookman’ı da renklerine bağlama gayreti içinde olduğu ve bu amaçla yüklü bir bonservis harcamasını göze aldığı ifade ediliyor.
Eğer Lookman transferi gerçekleşirse, Türkiye Süper Ligi tarihinde Victor Osimhen için ödenen bedelin ardından en yüksek ikinci bonservis harcaması olarak kayıtlara geçecek.
Galatasaray daha önce, Osimhen transferi için Napoli'ye 75 Milyon Euro ödemişti.