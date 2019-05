Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray'ı yenerek finale kalmak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, yarın kupada Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, kulüp başkanı Gevrek, gazetecilere açıklamada bulundu.

Gevrek, oynadıkları her karşılaşmayı önemsediklerini ancak kupa maçının kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıklarını hatırlatan Gevrek, "Burada turu geçmek istiyoruz. Rakibimizin gücünün farkındayız ancak kupayı kazanmayı hedefliyoruz. Teknik ekibimiz, taraftarlarımız ve camiamız bu fırsatın farkında ve bu fırsatı iyi değerlendireceğimize inanıyorum. Bu karşılaşmada en büyük desteğimiz taraftarlarımız. Taraftarlarımızın desteğiyle bu turu geçip final oynamak ve kupayı Malatya'ya getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gevrek, kupa maçının ardından lige yoğunlaşacaklarını aktararak, "Ligde hedefimiz var. Ligi ilk 6'da bitirmek istiyoruz. Ligin ikinci yarısında sakatlıklar oldu ve beklemediğimiz sonuçlar aldık. Bunlar geride kaldı, önümüzdeki maçlara bakacağız. Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçının ardından ligde kalan 5 karşılaşmamıza bakacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin kulüpteki kongre süreciyle ilgili sorusuna Gevrek, "Şu an önümüzdeki Galatasaray ve ligde kalan 5 maçı düşünüyoruz. Enerjimizi buralara harcıyoruz. Günü geldiğinde kongreye zaten gideceğiz. Şu an kongreyi düşünmüyoruz. Kongreler zamanı geldiğinde yapılır, önceliğimiz yarın oynayacağımız maç. Sonra mali kongre ve genel kurul olacak." yanıtını verdi.



"Final maçımız"

Yeni Malatyaspor'un Faslı futbolcusu Issam Chebake ise Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Galatasaray maçının kendileri için sezonun en önemli karşılaşması olacağını kaydetti.

Chebake, "Bizim final maçımız. Tüm şehri arkamıza alacağız. Karşılaşmaya çok iyi hazırlanıyoruz ve iyi motive olduk. Sahaya çıkarak performansımızı en iyi şekilde göstereceğiz. Bu takımda 2021'e kadar sözleşmem var. Önümüzdeki kupa maçını alarak, bazı şeyleri affettirmeye çalışacağız. Kulüpte çok mutluyum." şeklinde konuştu.