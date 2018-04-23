Yunanistan Süper Ligi'nde Levadiakos'u 2-0 yenen AEK, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Kaynak: AA
Yunanistan Süper Ligi'nin 28. haftasına 8 puan önde lider giren AEK, Olimpiako Stadı'nda Levadiakos'u ağırladı.
Anastasios Bakasetas'ın 12 (penaltı) ve 33. dakikadaki golleriyle maçı 2-0 kazanan AEK, puan farkını koruyarak şampiyonluğu garantiledi.
Olympiakos'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son veren AEK, 1993-94 sezonundan bu yana ilk, tarihinde 12. kez ligi zirvede bitirdi.
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