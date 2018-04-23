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AEK, 24 yıl sonra Yunanistan şampiyonu

Yunanistan liginin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen AEK, 1993-94 sezonundan bu yana ilk kez mutlu sona ulaştı.

AEK, 24 yıl sonra Yunanistan şampiyonu
Yunanistan Süper Ligi'nde Levadiakos'u 2-0 yenen AEK, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yunanistan Süper Ligi'nin 28. haftasına 8 puan önde lider giren AEK, Olimpiako Stadı'nda Levadiakos'u ağırladı.

Anastasios Bakasetas'ın 12 (penaltı) ve 33. dakikadaki golleriyle maçı 2-0 kazanan AEK, puan farkını koruyarak şampiyonluğu garantiledi.

Olympiakos'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son veren AEK, 1993-94 sezonundan bu yana ilk, tarihinde 12. kez ligi zirvede bitirdi.

 

Kaynak: AA
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