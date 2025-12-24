Afrika Kupası'nda olaylı gece: Osimhen çileden çıktı, yıldız golcüyü tutabilene aşk olsun!
Afrika Uluslar Kupası'nda sahne alan Galatasaraylı futbolcular geceye damga vurdu. Nijerya maçında yüzüne darbe alan Victor Osimhen güçlükle sakinleştirilirken, Senegal forması giyen Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlık endişe yarattı.
Afrika Uluslar Kupası elemelerinde heyecan sürerken, Galatasaraylı oyuncuların performansları ve yaşadıkları olaylar maçların önüne geçti.
Nijerya'nın Tanzanya ile, Senegal'in ise Botswana ile karşılaştığı maçlarda hem skor hem de saha içi gerilimler dikkat çekti.
YÜZÜNE DARBE ALINCA ÇILGINA DÖNDÜ
Nijerya'nın Tanzanya ile kozlarını paylaştığı mücadeleye Wilfried Ndidi ve Victor Osimhen ilk 11'de başlarken, Paul Onuachu yedek kulübesinde bekledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Tanzanyalı oyuncularla girdiği ikili mücadele sırasında yüzüne darbe alan Victor Osimhen, sinirlerine hakim olamadı. Adeta küplere binen yıldız oyuncuyu takım arkadaşları araya girerek güçlükle sakinleştirebildi.
Mücadelenin ikinci yarısının başında sağ kanattan gelen topa şık bir topuk vuruşu yaparak ağları sarsan Osimhen'in bu golü, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Yıldız golcü, 86. dakikada yerini Paul Onuachu'ya bıraktı.
Nijerya, 36. dakikada Ajayi'nin golüyle öne geçtiği maçta, 50. dakikada M'Mombwa'nın golüne engel olamadı. Ancak 52. dakikada sahneye çıkan Lookman, skoru 2-1'e getirerek Nijerya'ya galibiyeti getirdi.
JAKOBS SAKATLANDI, OYUNA DEVAM ETTİ
Gecenin bir diğer maçında Senegal, Botswana'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk golünde sol kanattan çizgiye inen Galatasaraylı Ismail Jakobs, kale alanına çevirdiği topta Nicolas Jackson'a asisti yaptı.
Ancak Jakobs, ilk yarının sonlarında yaşadığı bir pozisyon sonrası yerde kalarak sakatlandı ve kenara alındı.
Galatasaraylı taraftarları korkutan bu anların ardından devre arasında kontrolleri yapılan Jakobs, ikinci yarıda yeniden sahaya döndü ve maç sonuna kadar oyunda kaldı.
Senegal'in diğer gollerini 58. dakikada yine Nicolas Jackson ve 90. dakikada Samsunsporlu Cherif Ndiaye kaydetti.