Voleybol Efeler Ligi 12. hafta maçında Afyon Belediyesi Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Afyonkarahisar Atatürk
Hakemler: Onur Hoşnut, Yasin Okumuş
Afyon Belediyesi Yüntaş: Bahov, Burak Hascan, Ojansivu, Mustedanovic, Fatih Cihan, Caner Ekrem Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Tarakçı)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Kadir Cin (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Emre Şenol, Demirhan Durul, Erdem Sonat)
Setler: 25-21, 25-19, 27-25
Süre: 76 dakika (24, 26, 26)
Voleybol Efeler Ligi 12. hafta maçında Afyon Belediyesi Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol Efeler Ligi 12. hafta maçında Afyon Belediyesi Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
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