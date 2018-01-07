Dolar ne kadar oldu
Dolar ne kadar oldu
CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
O öğretmen açığa alındı
O öğretmen açığa alındı
İdlib'de bombalı saldırı: 30 ölü
İdlib'de bombalı saldırı: 30 ölü

Afyon Belediyesi Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

 Voleybol Efeler Ligi 12. hafta maçında Afyon Belediyesi Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Afyon Belediyesi Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

 Voleybol Efeler Ligi 12. hafta maçında Afyon Belediyesi Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Afyonkarahisar Atatürk
Hakemler: Onur Hoşnut, Yasin Okumuş
Afyon Belediyesi Yüntaş: Bahov, Burak Hascan, Ojansivu, Mustedanovic, Fatih Cihan, Caner Ekrem Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Tarakçı)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Kadir Cin (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Emre Şenol, Demirhan Durul, Erdem Sonat)
Setler: 25-21, 25-19, 27-25
Süre: 76 dakika (24, 26, 26)

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Voleybol Efeler Ligi #voleybol #İstanbul Büyükşehir Belediyespor #Efeler Ligi #Afyonkarahisar #Afyon Belediyesi Yüntaş
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sarıyer'de Saffet Akkoyun yeniden başkan seçildi
Sonraki Haber
Eczacıbaşı VitrA: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.