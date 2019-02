Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "Uçurumun eşiğinden döndük mü dönmedik mi bilmiyorum ama kulüp bildiğimiz çok ciddi şekilde finansal olarak hem UEFA hem FIFA hem de TFF nezdinde iflasın eşiğine kadar getirilmiş." dedi.

Ağaoğlu, bordo-mavili takımın sahasında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ümraniyespor karşısında alınan sonucun kötü olmadığını belirten Ağaoğlu, "Kupa maçlarında öyle fazla üzülmemek lazım. Allah korusun şansız bir gol yersin kendi sahanda yediğin golün bedeli ağır olur. Netice itibarıyla baktığınız zaman 1-1 bile orada size yeten bir skor." diye konuştu.

"Ne Balıkesirspor ne Ümraniyespor ne Hatayspor bunların hiçbir tanesi Süper Lig'de mücadele ve orta sıralarda yer alan takımlardan farklı değil." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

" Zaten çeyrek finale kadar gelmeleri bir tesadüf eseri değil. Tabi dönüp baktığınız zaman Trabzonspor gibi bir takım kupa çeyrek finalinde 17 yaşındaki bir kaleci ile sahaya çıkıyor. Novak'ın şansız sakatlığı, Onazi ve Sosa'yı söylemeye gerek yok. Bütün bu olumsuzluklara rağmen oynamış olduğumuz futbol belki Trabzonspor'a yakışan bir futbol değil ama bu kupa maçları her zaman böyle olur. Çok güzel bir futbol beklemek biraz fazla iyimserlik oluyor. Bir de dediğim gibi yaşadığımız olumsuzluklar var ama bu maçlar iki ayaklı. Önümüzde oynayacak olduğumuz bir 90 dakika var. Atacağımız bir gol bizim adımıza işleri çok farklı bir noktaya taşıyabilir."



"Trabzonspor, tesadüf buralara gelmedi"

Trabzonspor'un bugünlere tesadüf eseri gelmediğini anlatan Ağaoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta içinde UEFA ile imzaladığımız 3 yıllık anlaşmanın bir anlamda duruşmasına katılmak zorunda kaldık. Kurulun karşısına geçtiğimizde önümüze 3 yıllık tablo koydular. '2016 yılında bize vermiş olduğunuz bütçenin 15 milyon avro dışında kaldınız, 2017 yılında 22 milyon avro ve 2018 yılında 5 milyon avroya düşürme sözü vermişken 50 milyon avro ile karşımıza geldiniz.' dediler. Son 8 ayda yaptığımız icraatları çok iyi anlatmak zorunda kaldık. Alınan önlemleri, ileriye dönük olarak ve özellikle bizim dernek tüzüğümüzde yapmış olduğumuz 84'üncü maddenin değişikliği üzerinde çok durduk. UEFA, 'biz karşımızda kurum görmek isteriz ve bizim muhatabımız kurumdur.' diyor. Sürekli olarak başkan ve yönetim değiştiği zaman 'bir önceki yönetim öyleydi, şimdiki böyle falan.' bu UEFA değil ciddi olan hangi kurumun karşısına çıkarsanız çıkın aynı tepkiyle veya bakış açısıyla karşılayacaksınız ancak bu 84'üncü maddede yaptığımız değişiklik ve son 8 ay içinde 15 milyon avroluk oyuncu satıp sadece 2,2 milyon avroluk oyuncu almamız, kadromuzdaki 16 Türk oyuncunun 15'inin altyapımızdan olması, altyapıya yapmış olduğumuz yatırımı çok detaylı şekilde anlattık. Bundan sonra kurul karşısına hiçbir Trabzonspor Kulübü başkanının çıkamayacağını açık ve net bir şekilde anlattık. Lütfen ceza kuruluna sevk etmeden önce 8 ay bizi izlemeye alın. Eğer 8 ay çizmiş olduğunuz çizginin ve yaptığımız icraatların dışına taşarsak vereceğiniz her türlü cezaya razıyız diye talepte bulunduk."



Transfer yasağının kalkması

Transfer yasağıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Haziran, temmuz ayını konuşuyoruz. 15 milyon avro bir ödemenin yapılması gerekiyor. Transfer tahtasının açılması muhtemel. Şu an öncelikli konumuz elimizdeki mevcut kadroyla ligi en iyi yerde bitirmek ve hedeflediğimiz Türkiye kupası var. Haziran ayına yaklaştığımız zaman düşüneceğimiz bir konu. Şu anda arka arkaya patlayan dosyalar var. Uçurumun eşiğinden döndük mü dönmedik mi bilmiyorum ama kulüp bildiğimiz çok ciddi şekilde finansal olarak hem UEFA hem FIFA hem de TFF nezdinde iflasın eşiğine kadar getirilmiş. İşin acı tarafı bu. Son 15-20 gün içinde 5 kilo verdim. Stres bir taraftan üzüntü bir taraftan ama olmuyor."

Bir dosyayı kapatmadan daha önlerine ikinci bir dosyanın geldiğini belirten Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bir ödemeyi yapıyorsunuz arkadan diğeri geliyor. Milan'a olan borcu 1 milyon 200 bin avroyu ödedik, FIFA'dan ikinci bir uyarı geldi. Bir sonraki taksit için yine 1 milyon 200 bin avro geldi. Çin kulübünden aynı şekilde geldi. Midtjylland kulübünden aynı. Bunlar yapılırken kimseyi suçlamak istemiyorum ama burası Trabzonspor Kulübü. Türkiye'nin en büyük futbol kulübünü yönetiyorsunuz. Bu tür harcamalar yapılırken ve UEFA ile böyle anlaşma imzaladığınız yerde 2018'de 'gelir gider farkını 5 milyon avroya indireceğim' derken bunu 50 milyonlara çıkartmayı gerçekten insan aklı mantığı almıyor. Bu kulüp iflasın eşiğinden döndü. Döndük mü dönmedik mi? Bütün çabamız dönmesi yolunda ama inşallah bütün bu sıkıntıların, zorlukların üstesinden de bir şekilde gelmesini becereceğiz. İnşallah başarılı oluruz."

Galatasaray maçı



Ağaoğlu, Galatasaray maçına yönelik ise şunları söyledi:

"Her maç aynı, Galatasaray maçı da aynı. Ümraniye maçı nasılsa Galatasaray maçı da aynı. Elimizde yerlisi yabancısıyla Trabzonspor ruhuyla mücadele eden bir kadro var. Yoruldular. Alternatifleri yok, farkındayız ama Uğurcan dahil bugün bu maçta oynamak istedi. Oynaması da son derece riskliydi. 17 yaşındaki bir kaleciyle çıktık yine de kupa çeyrek finalini performans olarak değerlendirdiğiniz zaman gerçekten iyi bir performanstı. Sosa'nın Galatasaray maçında oynaması da biraz zor gözüyor. Uzun bir süreç var önümüzde. Daha henüz tam rehabilitasyon devresi tamamlanmadan riske ettiğiniz zaman Onazi'de yaşadığımız sıkıntıyı yine yaşayabiliriz. Bunu da kimse istemez."