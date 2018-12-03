banner999
Ankara'da doğalgaz patlaması
Ankara'da doğalgaz patlaması
Otogaz fiyatlarına indirim geldi
Otogaz fiyatlarına indirim geldi
İzmir Casusluk kumpası hakimine hapis cezası
İzmir Casusluk kumpası hakimine hapis cezası
EYT'liler Bursa'da toplandı
EYT'liler Bursa'da toplandı

Ağaoğlu taraftardan destek istedi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, taraftara seslenerek, "Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz." dedi.

Ağaoğlu taraftardan destek istedi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirtti.

Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftara seslenerek, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak sizlerin desteği ile aşamayacağımız hiçbir engel yok.'' ifadesini kulandı.

Taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Desteğinizi ve sevginizi eksik etmeyin lütfen, her maç onlara bunu hissettirdiğiniz zaman emin olun ki her şey daha farklı olacak. Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz."

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.