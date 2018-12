Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, taraftara seslenerek, "Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz." dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirtti.



Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftara seslenerek, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak sizlerin desteği ile aşamayacağımız hiçbir engel yok.'' ifadesini kulandı.



Taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Desteğinizi ve sevginizi eksik etmeyin lütfen, her maç onlara bunu hissettirdiğiniz zaman emin olun ki her şey daha farklı olacak. Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz."