Ağaoğlu tek yürek olunan Trabzonspor-Basel maçını değerlendirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 17 Şubat’ta oynan Trabzonspor-Basel maçı deprem koreografisi ile dünya da gündeme damga vurdu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dünyanın konuştuğu Trabzonspor-Basel maçını Ulusal Kanal’a anlattı.



Süper Lig’deki 4 büyük takım taraftarının bir araya getiren maçın bütün gelirleri depremzedelere aktarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri 3-4 Mart günlerinde başlatmasını değerlendiren Ağaoğlu, kararı doğru bulduklarını belirtti.