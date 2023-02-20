Ağaoğlu tek yürek olunan Trabzonspor-Basel maçını değerlendirdi

Dünya Trabzonspor taraftarının Basel maçı öncesinde yaptığı deprem koreografisini konuştu. O maçta bütün kulüpler tek yürek oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ulusal Kanal ana haber bültenine katılarak yaşanan atmosferi anlattı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 17 Şubat’ta oynan Trabzonspor-Basel maçı deprem koreografisi ile dünya da gündeme damga vurdu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dünyanın konuştuğu Trabzonspor-Basel maçını Ulusal Kanal’a anlattı.

Süper Lig’deki 4 büyük takım taraftarının bir araya getiren maçın bütün gelirleri depremzedelere aktarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri 3-4 Mart günlerinde başlatmasını değerlendiren Ağaoğlu, kararı doğru bulduklarını belirtti.

# Trabzonspor # TFF

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