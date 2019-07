Ağaoğlu: Trabzonspor zirve yarışı içinde olacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, temel prensiplerden taviz vermeden zirve yarışı içinde olacaklarını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarların sabırsız ve heyecanlı olduğunu, kendisinin de aynı heyecanı taşıdığını belirtti.



Taraftarlardan farklı olmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Bir an önce sezon başlasın, UEFA ön eleme maçımız, play-off maçımız, lig başlasın. Hepimiz bunu bekliyoruz. Ben 5 gündür burada olduğum için bu heyecanımı biraz kırdım. Onlar benden daha heyecanlı. Her zaman söylüyoruz ancak bu sene her zamankinden daha fazla taraftar desteğine ihtiyacımız var, bu çok önemli. Çünkü bütün taşları yerine oturtmamız lazım. Taraftar bu manada takımın çok önemli bir parçası." dedi.



Ağaoğlu, bordo-mavili takımın şampiyonluk beklentisine ilişkin soruya ise "Sahaya baktığınız zaman mesaj orada çok açık ve net. 17 yaşındaki bir çocuktan bugün şampiyonluk bekleyemezsiniz. Bunun üzerine iki sene daha koymamız lazım. Mesela forvet hattına baktığınız zaman bana kalırsa 2 sene sonra Türk futbolunun ve milli takımın forvet hattını domine edecek gençler var burada. Bu bir süreç aslında. Toplumun belirli bir kesiminde bu çok doğru olarak algılandı. Bir de benim gibi sabırsız bir kesim var, onlar şampiyonluğu hemen bugün istiyorlar. Hatta mümkünse 'Eğer dün olsaydı daha iyi olurdu' diyorlar. Böyle bir şey yok. Altyapısı yapılmadan, temelleri atılmadan, sağlıklı bir yapı oluşturulmadan sürdürülebilir bir başarıyı elde etmeniz mümkün değil." ifadelerini kullandı.



"Trabzonspor her zaman zirve yarışının içerisinde olacak"

Transferde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Transfer edersiniz, dünyanın da parasını harcarsınız, kulübü de borcun içinde boğarsınız. 14 tane yabancı, bir o kadar da sağdan soldan yerli oyuncuyu alır, 70-80 milyon avroluk kadro kurarsınız. Belki şampiyon olursunuz, onun da bir garantisi yok. Ama ondan sonra zaten ekonomik çöküntü ve felaket başlıyor. Zaten öyle bir başarının sürdürülebilir olma şansı da yok. Sürdürülebilir başarının temeli 12, 14, 16 yaş. Arkadan gelecek yani. 'Yusuf, Abdülkadir gitsin mi, aman Yusuf, Abdülkadir gitmesin'. Yarın, öbür gün bu tür telaffuzlar tarihe karışacak. Çünkü Yusuf giderse arkasında Yusuf 2, Yusuf 3 var, Yusuf giderse arkasında kardeşi Furkan var mesela, Abdülkadir giderse Ahmet veya Mehmet var. Arkadan dolduracak orayı. Bunlarla sınırlı değil Trabzon’un futbol hayatı. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Ve beklentilerin de o doğrultuda oluşması lazım. Trabzonspor bütün bu süreci yaşarken hiçbir zaman zirve yarışından asla ve asla geri kalmayacak. O kadar zorluğa rağmen geçen sene kaldık mı? Kalmadık. Yani çok kritik bir maç mesela, Türk Telekom’daki maçı kazansak fotoğraf çok daha farklı olacaktı. Trabzonspor, her zaman zirve yarışının içerisinde olacak ama sürdürülebilir temel prensiplerinden de asla taviz vermeyecek."



"İki alternatif var"

Başkan Ağaoğlu forma sponsorluğu konusunda iki alternatif olduğunu belirterek, 'Bu konu iki, üç haftaya kadar netleşecek. İki seçeneğimiz var onlar arasında gidip geliyoruz." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin TİSKİ aracılığıyla su faturalarından Trabzonspor’a bir miktar ücret aktarılma konusuyla ilişkin de düşüncelerini açıklayan Başkan Ağaoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla bizim görüşmemiz neticesinde gündeme gelen bir konu. Şu anda onun hukuki tarafları oluşturulmaya çalışılıyor. Yoksa Belediye Başkanımızın konuya bakışı son derece pozitif ve sıcak. O da bir şeyler yapmak istiyor. Ancak hukuken bir sıkıntı çıkmaması lazım." ifadelerini kullandı.



"100 milyon liralık bir sınırımız var"

Bordo-mavili kulübün forvet ve stoper transferleri konusunda da çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Kimsenin şüphesi olmasın. Zaten bizim kamptaki ilk hazırlık maçımız 22 Temmuz’da. Yani 10 gün sonra hazırlık maçı oynayacağız, onun hemen ertesi günü bir hazırlık maçı daha oynayacağız. Ondan sonra 8 Ağustos'ta ön eleme maçı oynayacağız, onun da bilincindeyiz. Ama tabii şu var; doğru zaman, doğru fiyat, doğru oyuncu. Bugün kafanızdaki bir iki oyuncuya onların istediği rakamı verirsek zaten o transfer gerçekleşir. Ama o rakamları da şöyle söyleyeyim, cimriliğimizden değil. Bunun altını çize çize söylüyorum. Bizim 100 milyon liralık bir sınırımız var. O sınırın içerisinde zirveye oynayacak kadro, forvet, stoper, orta saha, oyunu iki yönlü oynayan orta saha... Zaten orta sahaya oyuncu bakarken transfer görüşmelerinde, 'İki yönlü oynayabiliyor musun?' diye soruyorum. Sonra kafama takılıyor, ‘Dört yönlü olmaz mı, arada bir sağa sola gitsin’ diye… Bunların hepsi o rakamın içerisine sığar."

Ağaoğlu, hesabı kitabı iyi yapmak zorunda olduklarını belirterek "O günü söyledim bakıyorsunuz insanlar geliyor forma, kombine alıyor. Aile bütçesinden kısıyorlar. Babasından aldığı haftalık harçlığından kısıp oraya gelip bu kulüp için para harcayan insanlar var. Biz de onların harcadığı parayı harcıyoruz. Orada 4 defa gerekiyorsa 5 defa 10 defa düşünmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, "Transferde ince eleyip sık dokumamız lazım" diyerek, şunları kaydetti:

"Geldikten sonra son bir sene içerisinde karşılaştım; 500 bin avroluk bir oyuncunun 1.5 milyon-2 milyon avro ile karşımıza çıktığını gördük. Frene bastığımız yerde de kademeli olarak düşmeye başladılar. Ama çok agresif olursanız bir de medyada ismi çıkarsa, taraftar da karşıdaki oyuncuyu teşvik ettiğini zannediyor. 500 bin avroluk oyuncu 2 milyon avroya çıkıyor. Bunları iyi kontrol etmek lazım. O konularda fena değilimdir. Hele bizim asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp Bey benden 4 defa daha iyi pazarlık ve cimrilik, sıkma konusunda. Onun için herkes sabırlı olsun. Nasıl şampiyonluğu bekliyorsak stoper transferi de, forvet transferi de bunlar gerçekleşecek şeyler. Zaten böyle bir yapı oluşturduğunuz yerde o noktaları boş bırakırsanız çok ciddi sıkıntı yaşarsınız ki böyle bir şey söz konusu değil zaten."



"Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e iyileştirme"

Bordo-mavili kulübün 100 milyon liralık bütçe içinde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e yapılacak düzenlemenin de olacağını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kesinlikle bu konuda bir düzenleme yapılacak." yorumunu yaptı.

Ağaoğlu, şike sürecine ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptıkları başvurusu konusunda da "Önümüzdeki hafta içerisinde mahkemenin kararını açıklaması gerekiyor. 15 Temmuz olarak söylenmişti, pazartesine denk geliyor. Onu takip eden günler içerisinde mahkemenin kararını açıklaması gerekiyor. CAS'ta bir davamız daha var. O da KAP'a bildirildi." diye konuştu.