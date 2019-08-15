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Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması

Futbolcu menajeri Bulut, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Radamel Falcao transferinde bir olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması

Futbolcu menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao transferinde bir olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Transfer görüşmesi için gittiği Fransa'dan dönen Bulut, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Monaco'da forma giyen Falcao'nun hafta sonu maçı olduğunu aktaran Ahmet Bulut, "Transfer süreci aynen devam ediyor. Hafta sonu maçı var. Bir hafta sonra her şey belli olacak. Olumsuz bir şey yok, aynen devam ediyor. Hafta başı ve hafta ortasında durum netleşir. Takımının ona ihtiyacı olduğu için bu hafta maça çıkacak. Onun niyeti de burada top oynamak." diye konuştu.

Bulut, Kolombiyalı futbolcunun transferi için bonservis ödenip ödenmeyeceğine yönelik soruyu yanıtlamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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