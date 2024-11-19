Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Gazeteci Ahmet Ercanlar, söz konusu görüşmeyle ilgili açıklamalar yaparak, "Doğu Perinçek, Çin'deki bir araba firması ve banka için hem sponsorluk hem de 650 milyon doalr gibi bir krediyi çok uygun faiz oranıyla Galatasaray'a vermek üzere anlaşma zemini hazırlayacaktı! Doğu Perinçek, Galatasaray için Çin üzerinden yapacağı anlaşmalardan % 7 komisyon karşılığında anlaştı!" dedi.

Konuyla ilgili LÜE TV canlı yayınına bağlanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Doğrudur. Galatasaray, Çin’deki birkaç firmadan sponsorluk meselesini çözmem için ricacı oldu. Halledeceğim. Gizli tutacak bir şey yok burada. Galatasaray için imkanlar sağlanıyor. Fenerbahçe için de sağlanırsa onu da sağlayacağım. Fenerbahçe'ye de Rusya'dan sponsorlar bulacağım." açıklamasında bulundu.

LÜE TV Canlı Yayınında, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'le görüşmemize dair Rasim Ozan Kütahyalı'nın sorularını yanıtladım.@RasimOzan_K @luetv_online pic.twitter.com/CtYecqYtcd — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) November 18, 2024

AHMET ERCANLAR'IN İFTİRALARI YARGIYA TAŞINIYOR

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından gazeteci Ahmet Ercanlar sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

Ahmet Ercanlar paylaşımlarında, "Az önce LÜE TV yayınında Doğu Perinçek ile ilgili söylediklerim doğrulandı. Galatasaray'a Çin'den sponsor bulmak için gizli tutulmasını istedikleri bir görüşme yaptığını itiraf etti. Yüzde 7 komisyon iddiasını ise yalanladı. (Bu konudaki iddiamın arkasındayım.) Bir siyasi parti liderinin bir kulübe sponsor bulmak için gizli görüşmeler yapması büyük bir skandaldır. Devlet Bahçeli siyaset ile Beşiktaş arasında bir tercih gerektiğinde kendi davasını seçti, 'Artık Karagümrüklüyüm' dedi. Karagümrüklüler kendisine defalarca stat için gittiler, 'Tarafsızlık ilkesi gereği bir şey yapamam' dedi. 'Ama size 6 aylık emekli maaşımı bağışlarım' dedi. Doğu Perinçek ise gizli bir görüşme ile taraf oldu. Futbolun dengesi bazen siyasetin dengesinden daha hassastır. Vatan Partisi içinde Perinçek'e oy veren Fenerbahçeliler var. Bu dengeleri yok sayarak bu gizli görüşmeyi yapmak kabul edilemez. Perinçek yayında Fenerbahçe'ye de Çin'den ve Rusya'dan sponsor bulabileceğini söyledi. Bir Fenerbahçeli olarak bunu reddediyorum. Ben bu gizli görüşmeyi ortaya çıkartmasam böyle bir şey demeyeceğini de biliyorum. Yazdıkları protokolde Doğu Türkistan için geçen sözleri de biliyorum. Şimdilik bu konuya girmeyeceğim. Ancak ortada çok büyük bir skandal var. Bir siyasetçinin girmemesi gereken bir işe girmesi söz konusu. Sayın Doğu Perinçek siz tutuklandığınızda FETÖ kumpasına uğradığınızda Fenerbahçe'ye de kumpas yapılmıştı. Sizin destekçileriniz, Fenerbahçeliler ile omuz omuza FETÖ ile mücadele etmişti. Yalı çocuğu diye bahsettiğiniz kişi de o kumpaslara karşı mücadele ediyordu. Bugün gizli toplantı yaptıklarınız ise kumpası destekliyordu. Şimdi size soruyorum. Bunlar hiç aklınıza gelmedi mi? O günleri düşünüp hiç utandınız mı? Size saygısızlık yapmak istemem ancak bu akşam otudun ve biraz düşünün." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercanlar'ın paylaşımlarının ardından bir açıklama da Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan geldi.

Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vatan Partisi’ne iftira, yalan, çamur tutmaz. Konu artık yargıdadır." dedi.

Özgür Bursalı, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek bugün LÜE TV Canlı yayınında ilgili bütün soruları yanıtlamıştır.

Gizli görüşmenin fotoğrafı paylaşılır mı?

8 Kişiyle gizli görüşme yapılır mı?

Ayrıca Genel Başkanımızın da canlı yayında bu toplantının gizli bir görüşme olmadığını belirtmesine rağmen, “gizli görüşme” diyen ve ısrarla “yüzde 7 komisyon aldı” yalanlarına devam eden iftiracılara karşı yarın yargı yoluna başvurulacaktır.

Sayın Ahmet Ercanlar’ın söylediklerinin hepsi Genel Başkanımız tarafından öncelikle iyi niyetle karşılanarak yanıtlanmıştır. Ancak bu yalanlarda ısrar eden şahısta utanma duygusu olmadığı gözüküyor.

Vatan Partisi’ne iftira, yalan, çamur tutmaz. Konu artık Yargıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."