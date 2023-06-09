Ahmet Mergen Park ve Spor Tesisi açıldı
Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Yayla Mahallesi'ne inşa edilen ve deprem şehidi Ahmet Mergen'in ismi verilen park ve spor tesisinin açılışı yapıldı.
AHMET MERGEN PARK VE SPOR TESİSİ AÇILDI
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Mergen Park ve Spor Tesisinin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Ahmet Mergen’in Babası Hüseyin Mergen ve Ablası Gizem Mergen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, muhteşem bir eseri daha Keçiören'e ve Yayla Mahallesine kazandırdıklarını belirtti. Altınok şu sözleri söyledi:
- Burada deprem şehidimiz Ahmet’in adını yaşatacağız. Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi. Bütün hayali de avukat olmaktı. Tatile gidiyor, 6 Şubat’ta Asrın Felaketi depreme yakalanıyor. 6 Şubat depreminde rahmeti rahmana kavuşan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
" Tesisimizde yürüyüş yolu, iki tane halı saha, tenis kortu, basketbol sahası yüzme havuzu, çocuk parkı ve yeşil alan bulunuyor. " yorumunu yapan Altınok sözlerini şöyle tamamladı:
- Burası 10 sene sonra yemyeşil olacak. İnsanlarımız ağaçların arasında yürüyüş yapacak. Sağlıklı toplumun temeli spor yapmaktır. Bunların hepsi ücretsiz. Keçiören, Ankara'da en çok genç ve çocuğumuzun olduğu ilçedir. İlçe ama bir milyon nüfusu var. Dolayısıyla bu projeler, bu eserler şehrin değerine artı değerler katıyor. Keçiören Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesinden daha çok spor tesisi yapıyoruz. Daha çok kütüphane yapıyoruz. Daha çok kreşler yapıyoruz. Daha çok kültür merkezleri yapıyoruz.
Kaynak: Anadolu AjansıŞampiyonlar ligi festivali renkli görüntüler Süper Lig play-off final serisi Acun futbol takımı satın aldı Inter ve Manchester City İstanbul'a geldi