Ahmet Mergen Park ve Spor Tesisi açıldı

AHMET MERGEN PARK VE SPOR TESİSİ AÇILDI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Mergen Park ve Spor Tesisinin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Ahmet Mergen’in Babası Hüseyin Mergen ve Ablası Gizem Mergen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, muhteşem bir eseri daha Keçiören'e ve Yayla Mahallesine kazandırdıklarını belirtti. Altınok şu sözleri söyledi:

- Burada deprem şehidimiz Ahmet’in adını yaşatacağız. Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi. Bütün hayali de avukat olmaktı. Tatile gidiyor, 6 Şubat’ta Asrın Felaketi depreme yakalanıyor. 6 Şubat depreminde rahmeti rahmana kavuşan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

" Tesisimizde yürüyüş yolu, iki tane halı saha, tenis kortu, basketbol sahası yüzme havuzu, çocuk parkı ve yeşil alan bulunuyor. " yorumunu yapan Altınok sözlerini şöyle tamamladı: