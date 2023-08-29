Ahmet Nur Çebi: Kongre bana git demeden gitmem

Beşiktaş Kongresi bana 'İşin bitti' diyene kadar bir yere gitmiyorum. Bir başkasının bana git demesiyle gitmeyeceğim. Ve benim taraftarla aramda hiçbir sorun yok. Taraftarın mutlu olması için her şeyi yapıyorum. Tribünde bağırtanlar belli, bağıranlar da belli. Canı gönülden bağıranlara sonsuz saygım var. Bırakın maç bitsin, maç bittikten sonra bağırın. Taraftardan bunu rica ediyorum." dedi.

AHMET NUR ÇEBİ: KONGRE BANA GİT DEMEDEN GİTMEM

Transferlerle alakalı kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren Çebi, "10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam. Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak. Geçen bir çocuk mesaj atmış, "Bizim yüzümüzü bir kere güldürmedin." diyor. Gedson geldiğinde ortalığı yıktınız. Transfer çalımı diye söylemedik ama mutlu oldunuz. Ghezzal ve Rosier'i biz aldık. Onlarla gönül bağı kurarak aldık. Bas bas paralarla bu iş olmuyor." ifadelerini kullandı.

Başkan, Pendikspor'la 1-1 beraber kaldıkları maçla ilgili tekrar edilmesi yönündeki taleplerini yineleyerek, "Eğer orada hata varsa, bunun kural hatası olarak kabul edilmesini ve maçın tekrar edilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.