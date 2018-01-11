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Ahmet Nur Çebi'nin cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Ahmet Nur Çebi'nin cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Çebi'ye, sportmenliğe aykırı demeçleri nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının oy birliğiyle onandığı bildirildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp yöneticisi Ahmet Nur Çebi hakkındaki PFDK'nın 02.01.2018 tarih ve E.2017-2018/504 - K.2017-2018/599 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Duruşma isteminin reddine,
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. yöneticisi Ahmet Nur Çebi'nin, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.


Kaynak: AA
Etiketler; #ahmet nur çebi #beşiktaş #futbol #süper lig #süperlig #tahkim kurulu
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