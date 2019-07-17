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Aissati 2 yıl daha Denizlispor'da

Yukatel Denizlispor sözleşmesi sona eren Faslı futbolcusu İsmail Aissati ile 2 yıllığına yeniden anlaştı.

Aissati 2 yıl daha Denizlispor'da

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geride kalan sezonun ardından sözleşmesi sona eren Faslı futbolcu İsmail Aissati ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl sonra Süper Lig'e tekrar yükselen Denizli ekibi, sezon sonu sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Aissati ile yeniden anlaştı.

Kulüp binasında düzenlenen törende Aissati 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in katıldığı imza töreninde ayrıca, dün transfer edilen 25 yaşındaki Malili futbolcu Hadi Sacko da kendini 2 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan anlaşmayı imzaladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizlispor
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