Ajax - Beşiktaş maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk hafta maçında deplasmanda Ajax'a konuk olacak.

Beşiktaş'ın rakibi Ajax Hollanda liginde geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlamıştı. Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanan Ajax, 2. eleme turunda FK Vojvodina'yı, 3. eleme turunda Panathinaikos'u ve play-off turunda Bialystok'u elemeyi başararak UEFA Avrupa Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırdı. Hollanda liginde bu sezon 4 maça çıkan Ajax bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla ligde 9. sırada yer alan Ajax 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılan Beşiktaş, bu turda karşılaştığı Lugano'yu 3-3 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında 5-1 mağlup ederek adını UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırmaya hak kazanmıştı. Yeni sezonda lige de başarılı bir performansla başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligdeki son maçında Eyüpspor'u 2-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 13 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacağı ilk hafta maçında İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks düdük çalacak. Müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Tim Robinson'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Stuart Attwell VAR ve Peter Bankes AVAR görevini üstlenecek.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 245. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Ajax maçıyla Avrupa kupalarında 245. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 328 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 369 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN GENİŞ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax-Beşiktaş maçı, saat 22.00'de başlayacak. Ajax-Beşiktaş maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!