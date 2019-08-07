Kaz Dağları tartışması sürüyor
Kaz Dağları tartışması sürüyor
Korkunç kaza: Ölenler var
Korkunç kaza: Ölenler var
Türk Toraks Derneği'nden Kaz Dağları tepkisi
Türk Toraks Derneği'nden Kaz Dağları tepkisi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Ajax'tan Neres'e yeni sözleşme

Hollanda ekibi Ajax, Brezilyalı futbolcusu Neres'in sözleşmesini Haziran 2023'e kadar uzattı.

Ajax'tan Neres'e yeni sözleşme

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Brezilyalı milli oyuncusu David Neres'in sözleşmesini yeniledi.

Ajax Kulübü, kontratı 2022'de sona erecek 22 yaşındaki kanat oyuncusu Neres ile 30 Haziran 2023'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Neres, 2017'den bu yana A takımında forma giydiği Ajax'ta geçen sezon 50 maça çıktı ve 12 gol attı.

Hollanda ekibinin geçen sezon lig ve kupa zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamasında önemli rol üstlenen Neres'in ismi, transferde birçok takımla anılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ajax
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.