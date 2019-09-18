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AK Partili Nihat Zeybekci'den ilginç Club Brugge Galatasaray maçı yorumu

AK Partili Nihat Zeybekci, Club Brugge Galatasaray maçı ile ilgili maçı internetten dinlemeye çalıştığını belirtti. Sunucunun takım ismini söylememesi durumunda kimin oynadığını anlayamadığını ifade eden Zeybekci, "Birkaç yerli oyuncu olsaydı keşke ismini duyunca anlaması kolay olurdu" dedi

AK Partili Nihat Zeybekci'den ilginç Club Brugge Galatasaray maçı yorumu

AK Partili Nihat Zeybekci, Club Brugge Galatasaray maçı ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Zeybekci, şunları ifade etti:

"Yoldayım ve Galatasaray’ın maçını internetten dinlemeye çalışıyorum,sunucu takım ismini söylemezse kimin oynadığını anlayamıyorum. birkaç yerli oyuncu olsaydı keşke ismini duyunca anlaması kolay olurdu. sunucunun daha çok takım ismini kullanması iyi olur :))

Karşı takımın oyuncularıda yabancı olunca Karışıyor, bu arada yorum yazan arkadaşlar a söylüyorum iyi bir Cimbomluyum sadece bana dramatik ve dikkat çekici geldi. normal bulan arkadaşlara görüntüsüz sadece dinlemelerini öneriyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #Nihat Zeybekçi #Club Brugge #Galatasaray #maç
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