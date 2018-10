Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor arasında oynanacak ve Akdeniz derbisi olarak nitelendirilen maçla iki takım 5. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak ve Akdeniz derbisi olarak nitelendirilen Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor müsabakasıyla iki takım ligde 5. kez karşılaşacak.



Aynı şehrin veya büyük takımların arasında yapılan ve derbi olarak tanımlanan futbol karşılaşmaları, sporseverlerin sonucunu en fazla beklediği maçlar arasında yer alıyor.



Aytemiz Alanyaspor'un 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkmasıyla büyük derbilerin yanı sıra Akdeniz derbisi heyecanı da yaşanmaya başlandı.



İki kulüp geçen iki sezonda 4 defa karşı karşıya geldi. Kentte büyük ilgi gören karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor, ikişer galibiyet aldı. İki ekip, Süper Lig tarihinde 5'inci defa karşılaşacak. Söz konusu karşılaşmalarda Antalyaspor'un 8 golüne, Alanyaspor 7 golle yanıt verdi.



Derbi olarak nitelendirilmesine rağmen iki kulüp ve taraftarları arasında dostluk rüzgarları esiyor. Aralarında tatlı bir rekabet bulunan iki kulübün yöneticileri ve taraftarları bu derbinin yıllarca sürmesini istiyor.



Çavuşoğlu: "Dostlarımızı, kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız"



Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, iki kulüp arasındaki karşılaşmaların her zaman zorlu ve heyecanlı geçtiğini söyledi.



Yönetimleri döneminde iki kulüp arasındaki dostluğun en üst düzeye geldiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de iki takımın karşı karşıya gelmeye başlamasıyla bu maçlar artık bir Akdeniz derbisi niteliği taşımaya başladı. Biz birlik, beraberlik içerisindeyiz. Derbide Alanya'ya yakışır şekilde davranacağız. Gelen misafirlerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bize yakışanı en iyi şekilde yapmalıyız. Hem Antalya'da hem de Alanya'da zaman zaman provoke eden kişiler var. İki takımın dostluğuna, kardeşliğine taraftarların, yönetimlerin arasına girmek için sakın ama sakın kimse uğraşmasın. Bunun bedelini ağır bir şekilde öderler."



Antalya ve Alanya'nın kardeş olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Antalyaspor'un çok değerli taraftar grubu başkanları var. Benimle hiçbir zaman irtibatı koparmadılar. Hiçbir sözümüz de kırılmadı. Alanyaspor taraftarları beni ne kadar dinliyorsa onlar da beni o kadar dinliyor. Onların da önerilerini, tavsiyelerini dikkate alıyorum. Biz abi, kardeş gibiyiz." diye konuştu.



Çavuşoğlu, futbolcuların bu maçın önemini bildiğini ve iki takıma da başarılar dilediğini dile getirdi.



Yörükler Taraftar Grubu Sorumlusu Hilmi Güney ise derbiye taraftarlar olarak hazır olduklarını kaydetti. Antalyaspor taraftarlarının kendilerine ayrılan yeri dolduracağını anlatan Güney, "Rekabet saha içinde olacak. Dışarıda dostluk olacak. Biz bunu gönülden istiyoruz. Yörük demek misafirperverliğiyle ön plana çıkan bir kavram demektir. İki takıma da başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.



Süğlün: "Dostluğun kazanacağı bir karşılaşma olmasını diliyorum"



Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün de Antalya derbisine hazır olduklarını belirterek, "İki takım için de çok önemli bir maç. Dostluğun kazanacağı bir karşılaşma olmasını diliyorum. Alanya, kardeş kulübümüz. Bize en yakın olan kulüp. Saha içi ve saha dışında dostça bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Bizim her maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da amacımız 3 puan almak. Topladığımız puanların tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz." diye konuştu.



Antalyaspor taraftarı Kenan Kemaneler ise ilçe takımlarının kendileriyle aynı ligde olmasının Antalyaspor için bir avantaj olduğunu aktardı. Geleneksel bir rekabete dönüşen derbilerin iki tarafa da heyecan getireceğini belirten Kemaneler, şu görüşleri paylaştı:

"Alanya bizim için deplasman olmasa da orada maç izlemek bize çok keyif veriyor. Coğrafi olarak en yakın karşılaşmalar her zaman rekabet ortamı yaratmış ve heyecanı her zaman farklı olmuştur. Karşılaşmada kendimize ayrılan bölümü tamamen dolduracağız. Takımımıza destek vereceğiz. Bol gollü, keyifli bir karşılaşma bekliyorum."