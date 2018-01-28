Antalyaspor karşısında beraberlik golünü uzatma bölümünde bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 11 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de Antalyaspor karşısında beraberlik golünü uzatma bölümünde bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 11 maçtır kazanamıyor.

Kapılarını ilk kez Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor maçıyla açan Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 20. dakikada Emre Güral'ın golüyle 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda yoğun bir baskı kuran ev sahibi ekip, 90+1. dakikada Yevgen Seleznov'un fileleri havalandırdığı golle eşitliği yakaladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Teleset Mobilya Akhisarspor 21 puana ulaşırken, Antalyaspor da puanını 18'e çıkardı.



Akhisarspor, 11 maçtır kazanmıyor

Ligde son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında 6-1'lik sonuçla alan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligdeki galibiyet hasretini 11 maça çıkardı. Yeşil-siyahlı ekip galip gelemediği son 11 haftada 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Yevgen Seleznov, Türkiye Kupası maçının ardından yeşil-siyahlı formayla 2. golüne ulaştı.

Yeşil-siyahlı ekipte bu sezon 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Soner Aydoğdu, Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.



Antalyaspor deplasmanda yine kazanamadı

Bu sezon dış sahada galibiyeti bulunmayan ekiplerden olan Antalyaspor, Akhisar deplasmanında 3 puanı son anda kaybetti.

Hamzaoğlu yönetiminde daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a 2-0, ligde Beşiktaş'a 2-1 yenilen Antalyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor'un golünü kaydeden Emre Güral, Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk golü atan futbolcu oldu.

Müsabakayı 9640 seyirci takip etti.