Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu yıl da finale kalmayı başardı. Akhisar, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Akigoların rakibi bu akşam oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının sonunda belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi yoluna emin adımlarla ilerliyor. Turnuvada finale yükselen Akhisarspor, yeni rakibini bekliyor.



Yarı final ikinci maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Akhisarspor, finale yükseldi.



İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan kupanın son şampiyonu Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun ilk finalisti oldu.



Akigolar'ın rakibi ise bu akşam belli olacak.



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın rövanşında iki ekip final için sahaya çıkacak. Maç saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray, müsabakayı kazanması veya gollü beraberlikle tamamlaması durumunda adını finale yazdıracak.





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