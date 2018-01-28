Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadı, ilk olarak Süper Lig'deki Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor maçına sahne oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Spor Toto Akhisar Stadı, ilk olarak Süper Lig'deki Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor maçına sahne oldu.

Süper Lig'e çıktığı 2012-2013 sezonundan bu yana Akhisar İlçe Stadı'nın kriterlere uymaması nedeniyle maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, yapımı tamamlanan Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk maçında Antalyaspor'u ağırladı.

Toplam kapasitesi 12 bin 193 olan statta oynanan ilk maçta, çok az boş yer kaldı. Taraftarlar, müsabakadan önce üzerinde "Hasretinle yandı gönlüm" yazılı büyük bir pankart açarken, tribünde kartonlarla kulübün kuruluş yılı olan "1970" sergilendi.

Takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayan Antalyasporlu taraftarlar ise müsabakadan önce "Akhisar Stadı hayırlı olsun" tezahüratında bulundu. Müsabakadan önce iki takım taraftarları, her iki ekibi tribüne çağırdı. Futbolcular da birlikte taraftarları selamladı.



Takım kadroları

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk geçen haftaki Demir Grup Sivasspor maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Cezalı Dany'nin yanı sıra Serginho ve Seleznov'a şans vermeyen Buruk, Mustafa Yumlu, Bilal Kısa ve Paulo Henrique'yi oynattı.

Maç kadrosunda 15 futbolcu bulunan Antalyaspor'da ise teknik direktör Hamza Hamzoğlu, Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de oynattığı El Kabir'in yerine Sakıb Aytaç'ı sahaya sürdü.



Mehmetçik'e destek

Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, Afrin'de Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla, seremoni öncesi sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartla çıktı.

Müsabakadan önce skorbortta "Afrin'deki Mehmetçiklerimize selam olsun" yazıldı.