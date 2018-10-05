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Akhisarspor Avrupa'dan puansız dönüyor

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Akhisarspor, Standard Liege'e 2-1 mağlup oldu.

Akhisarspor Avrupa'dan puansız dönüyor

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında, Akhisarspor, Standard Liege'e 2-1 yenildi.

Standard Liege sahasında Akhisarspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

3. dakikada gelişen Akhisarspor atağında Josue, ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vurdu, top savunmadan geri döndü.

17. dakikada Standard Liege öne geçti. Carcela'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Emond'un çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
32. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Josue tarafından kullanılan kornerde ceza sahası yayının hemen dışından Onur Ayık meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

40. dakikada Standard Liege yeniden üstünlüğü yakaladı. Cavanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Djenepo'nun kafayla vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Müsabakanın ilk devresini Standard Liege 2-1 önde tamamladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #akhisarspor #uefa avrupa ligi
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