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Akhisarspor'da üçüncü transfer

Spor Toto Süper Lig'de dış transferde şimdiye kadar Kayserispor'dan Güray Vural ve Gençlerbirliği'nden Hollandalı Elvis Manu'ya 3'er yıllık sözleşme imzalatan Akhisarspor, Osmanlıspor'dan sağ bek Avdija Vrsajevic'i de renklerine bağladı. Ülkesinde Zeljeznicar takımında profesyonel olan 32 yaşındaki Boşnak oyuncu, Slovakya'da Tatran Presov, Hırvatistan'da Hajduk Split'te de oynadı.

Akhisarspor'da üçüncü transfer

Son 3 sezondur Süper Lig'de Osmanlıspor forması giyen, teknik direktör Safet Susic'le aynı ülkeden olan Vrajevic, Akhisar'a transferini kendi sosyal medya hesabından, "Osmanlıspor'la olan sözleşmem birkaç gün önce sona erdi ve yarın özgür bir oyuncu olarak Akhisarspor'a imza atacağım" mesajıyla duyurdu.

Yeni sezon öncesi antrenmanlarını ilçede sürdüren Akhisarspor, 6 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #akhisarspor #spor toto süper lig
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