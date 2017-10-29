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Akhisarspor deplasmanda kazanmakta zorlanıyor

Bu sezon iç sahadaki başarılı performansıyla dikkati çeken Akhisarspor, evinde topladığı 13 puana rağmen deplasmanda kazanmakta zorlanıyor.

Akhisarspor deplasmanda kazanmakta zorlanıyor

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 90+2. dakikada yediği golle 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 4 puan topladı.

İç sahada namağlup durumda bulunan yeşil-siyahlı takım, deplasmanda ise Trabzonspor'u 6-1 yendi, Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Ege temsilcisi, dış sahadaki diğer maçlarda Bursaspor'a 3-0, Atiker Konyaspor'a 2-0 ve son olarak Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.

Henrique 6. golüne ulaştı
Ligde 18 gole ulaşan Akhisarspor'da, dünkü maçta tek golü atan Paulo Henrique ise üste üste üçüncü hafta gol sevinci yaşadı.


Toplam 6 golle takımdaki en skorer isim konumundaki Henrique'yi ikişer golle Soner Aydoğdu ile Abdoulwahid Sissoko, birer golle Eray Ataseven, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Onur Ayık, Ömer Bayram, Serginho ve Eray Ataseven izliyor. Ege temsilcisinin diğer golünü Trabzonsporlu Mustafa Akbaş kendi kalesine attı.

Ceza sınırındaki oyuncu sayısı 3'e çıktı
Ege temsilcisinde üçer sarı kartı bulunan Ömer Bayram ve Sissoko'nun ardından Mustafa Yumlu da dün gördüğü kartla ceza sınırına geldi.
Bu üç futbolcudan biri sarı kartla cezalandırılması halinde cezalı duruma düşecek. 


Kaynak: AA
Etiketler; #akhisarspor
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