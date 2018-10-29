Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

3. dakikada Akhisaspor, Josue'nin attığı golle öne geçti. Barbosa'nın sol kanattan ceza sahasında ortaladığı topu, Göztepe savunması uzaklaştırmaya çalışırken, meşin yuvarlak Josue'nin önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazında sol ayağının dışıyla bekletmeden şutunu atan Josue, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

20. dakikada Akhisarspor ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Lopes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Barbosa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında, Lopes’in sağ kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Onur Ayık'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı

52. dakikada Göztepe, beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası içinde sağdan Poko'nun pasında topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

70. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşu sonrası top direğe çarparak auta gitti.

77. dakikada Berkan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkten kaleye yönelen topu kaleci Fatih Öztürk tokatlayarak uzaklaştırdı.

83. dakikada Akhisarpor, 2. gole yaklaştı. Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Regattin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aykut Çeviker'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

87. dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Gassama'nın ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Jerome'un sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

88. dakikada Lopes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Elvis Manu'nun, altıpas üzerinden attığı şutu kaleci Beto kurtardı.

90+4. dakikada Barbosa'nın pasında topla buluşan ve kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Manu'nun vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşma Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.