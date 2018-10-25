Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında, İspanya deplasmanında Sevilla'ya 6-0 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Akhisarspor, İspanya deplasmanında Sevilla'ya 6-0 yenildi.



50. dakikada Sevilla, Akhisarspor'un kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı top sonrası bulduğu golle farkı 4'e çıkardı. Muriel'in ceza yayının dışından çektiği şutta top savunmada Dany'e çarptı ve kaleci Lukac'ı yanıltarak filelerle buluştu: 4-0.



60. dakikada fark 5'e yükseldi. Ceza sahasının solundan ceza sahasına giren Arana, topu Promes'e çıkardı. Kale sahasının önündeki Promes, düzgün bir vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 5-0.



67. dakikada Sevilla, bir gol daha buldu. Soldan kullanılan korner atışında kaleci Lukac boşa çıkınca top kale sahasının içinde Mercado'nun önünde kaldı. Mercado, topu boş filelere yolladı: 6-0.



Karşılaşma, Sevilla'nın 6-0'lık galibiyetiyle sona erdi.