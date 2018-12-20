Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Akhisarspor, son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Akhisarspor, son 16 turuna yükseldi.



Akhisarspor, İstanbul'daki ilk müsabakayı da 4-1 galip tamamlamıştı.



41. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde Manu, Fatih Kuruçuk'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 43. dakikada atışı kullanan Manu'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.



73. dakikada Akhisarspor öne geçti. Bokila'nın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Manu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



90+1. dakikada Akhisarspor yine penaltı kazandı. Ceza alanında Eray Ataseven'in pasında Yiğit İncedemir'in topa elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada atışı kullanan Bokila, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.



Karşılaşmayı 2-0 kazanan Akhisarspor, adını son 16 turuna yazdırdı.