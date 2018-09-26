Akhisarspor'un antrenmanlarını yaptığı tesislerde yaşayan "Garip" isimli kedi ile "Paşa" isimli köpeğin arkadaşlığı renkli görüntüler oluşturuyor.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kulüp personeli ve futbolcuların yakından ilgilendiği "Garip" ile "Paşa"nın dostluğu görenleri hayran bırakıyor. Günün büyük bölümünü beraber geçiren, oyunlar oynayan kedi ve köpek, futbolcular, tesis çalışanları ve ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.



Akhisarspor Basın ve Medya Danışmanı Bülent Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paşa'yı 1,5 aylıkken sahiplenip tesislere aldıklarını belirterek "Kedi Garip de zaten tesislerde doğdu. Neredeyse beraber büyüdüler, ikisi de şu an 4 aylık. Birlikte vakit geçiriyorlar, sabahtan akşama kadar oyunlar oynuyorlar. Tesislerimizin maskotu oldular." dedi.



Futbolcular, kulüp çalışanları ve tesise gelen misafirlerin Paşa ve Garip'e ilgi gösterdiğini dile getiren Arslantaş, "Futbolcularımız çok sevdi. İdmanlarda bazen serbest bırakıyoruz, topun arkasında koşuyorlar. Özellikle kalecimizi çok seviyorlar. Fatih zaten hayvan dostu, köpekleri de var. Burada onlara mama getiriyor, onlarla yakından ilgileniyor." diye konuştu.



"Onları izlemek çok keyifli"



Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk de Paşa'yı henüz 1,5 aylıkken kardeşiyle 2 yavru olarak tesislere aldıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Kardeşi küçükken enfeksiyon kapması sonucu öldü. Paşa tek kaldı, halen yavru. Tesislerde çok kedi var. Kedilerle arası çok iyi. Kedileri düşman olarak bilmedi, arkadaş oldular. Onları izlemek çok keyifli. Aslında bize büyük ders veriyorlar. Hep derler ya kediler ile köpekler anlaşamaz. Aslında biz insanlar birbirimizle anlaşamıyoruz. Onlardan bu konuda biraz ders almak lazım."



