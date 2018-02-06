Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Ege temsilcisi, yarın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş maçında yarın rakibiyle Kayseri'de karşılaşacak.



Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor'la adını son 4 takım arasına yazdırma mücadelesi verecek.



Teleset Mobilya Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Kayserispor'la rövanş maçına bu sonucun avantajıyla çıkacak.



Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında hakem Halis Özkahya düdük çalacak.



Ege temsilcisinde sakatlığı bulunan Kadir Keleş yarınki maçta forma giyemeyecek.